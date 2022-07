La polizia municipale, con la collaborazione del personale dell'Asp, hanno effettuato una serie di controlli nei ristoranti e nei locali del centro storico di Catania. Un uomo di 42 anni, titolare di un ristorante, è stato denunciato per frode nell'esercizio del commercio ed è stato destinatario del sequestro di 46 chili di prodotti ittici privi di tracciabilità e in cattivo stato di conservazione. All'uomo è stata elevata una sanzione per un importo di oltre duemila euro per avere occupato il suolo pubblico e avere modificato senza autorizzazione lo stato dei luoghi.