Non ce l’ha fatta Nino Tomasello, 77 anni, docente in pensione della scuola primaria ma anche divulgatore-educatore, come lui stesso si definiva. L'uomo era ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Cannizzaro di Catania, dal pomeriggio del 4 luglio, quando una Mercedes condotta da un 45enne lo ha investito mentre si accingeva ad attraversare corso Italia, la circonvallazione che congiunge via Vittorio Emanuele con via Nazario Sauro, a Paternò.

L’incidente si è registrato a circa 200 metri dalla zona in cui circa 40 anni addietro, il figlio di Nino Tomasello, Francesco di appena 5 anni, fu investito e ucciso da un'auto. Il conducente del mezzo si è fermato prestando le prime cure al 77enne e allertando i soccorsi. Sul posto personale medico del 118 che ha allertato l’eliambulanza atterrata allo stadio Falcone -Borsellino di Paternò.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Paternò che hanno effettuato i rilievi del caso. Il mezzo è stato sequestrato mentre il conducente della Mercedes era stato sottoposto all’alcool e droga test. Nino Tomasello era una persona molto conosciuta in città: autore di diversi libri, politico, sindacalista, insegnante, storico e pensatore. Già in passato lungo corso Italia sono avvenuti incidenti in cui auto o moto hanno travolto pedoni.

A gennaio del 2021 un mezzo ha travolto padre Salvatore Alì parroco della chiesa Spirito Santo. Lo stesso sacerdote scrive sulla sua pagina social: «Quanti morti devono ancora esserci prima che chi di dovere renda sicura questa strada nevralgica e importante ma molto, molto, pericolosa?» . Allo stato attuale lungo l'arteria sono presenti un semaforo pedonale in disuso da decenni e strisce pedonali quasi del tutto cancellate.