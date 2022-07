Si era armato di una pistola per regolare un conto in sospeso dopo una violenta lite. Un 21enne di Paternò è stato arrestato dai carabinieri per porto in luogo pubblico di armi e munizionamento clandestini, detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e ricettazione. Tutto è cominciato con una chiamata arrivata al 112 da un cittadino che, all'ingresso del pronto soccorso dell'ospedale paternese Santissimo Salvatore, aveva involontariamente ascoltato una conversazione tra alcuni giovani. L'uomo allarmato ha riferito all'operatore che un giovane aveva confidato al suo interlocutore che di lì a poco sarebbe tornato a Catania per andare a sparare a una terza persona con cui poco prima aveva avuto una violenta lite.