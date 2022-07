Un pluripregiudicato di 58 anni sarebbe riuscito a rubare, in pieno giorno, un computer e un tablet da un'auto lasciata in sosta per qualche minuto in via dei Miti a Catania. L'uomo, che è stato arrestato dai poliziotti del commissariato di Borgo Ognina, avrebbe prima annullato con un jammer (un disturbatore di frequenze) il segnale di chiusura del telecomando della Fiat 500 e poi sarebbe entrato in azione.