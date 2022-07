Un tragico incidente domestico , registratosi questa mattina all’interno di una villetta che si trova a Mascalucia , ha stroncato la vita a Davide Tallarico , 48 anni, un uomo di sport legato al basket siciliano. Da quanto ricostruito dai carabinieri della tenenza di Mascalucia e dai colleghi della compagnia di Gravina di Catania, Tallarico al momento dell’incidente stava potando degli alberi che si trovano dentro la casa. Non è chiaro cosa sia successo: Tallarico, da quanto verificato dalle forze dell’ordine, sarebbe caduto duranti i lavori ferendosi gravemente ad una gamba . Sembra che l’uomo in quel momento fosse da solo in casa.

Ad accorgersi del sinistro un vicino di casa che avrebbe prestato le prime cure in attesa dell’arrivo dei soccorsi. Tallarico purtroppo non ce l’ha fatta. Troppo profonda la ferita alla gamba. I carabinieri, dopo aver accertato ciò che fosse successo dentro la villetta, hanno informato il magistrato di turno, il quale ha disposto la riconsegna della salma ai familiari. Tanti i messaggi di cordogli lasciati sui social per ricordare il 48enne, il quale è stato un buon giocatore di basket militando per la squadra di casa e per l’Azzurra Belpasso.

Tallarico ha giocato in C2 a Paternò nel 1994-’95 e dal 1999 al 2006. Poi, dal 2006-07 al 2016-17, è stato a Belpasso tra serie D e Promozione. «Con la tristezza nel cuore apprendiamo con sgomento della prematura scomparsa di Davide - si legge in una nota stampa del Basket Club Paternò - Lui è stato uno dei protagonisti del Basket Club Paternó. Ci lascia un compagno, un amico, una persona per bene. Il 48enne sportivo era anche uno degli storici portatori del Cristo morto nel tradizionale Venerdì Santo.