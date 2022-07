Un morto e un ferito . È questo il bilancio di un incidente stradale autonomo che si è verificato ieri sera ad Acireale in via San Girolamo. A perdere la vita è stato il 42enne Marco Ardizzone , commerciante che opera da più di vent'anni opera nel settore della pesca e della subacquea con un'attività commerciale nel quartiere Carmine. A restare ferito è stato il fratello Cristian , di 41 anni, che si trovava insieme a lui sul mezzo a due ruote. La dinamica del sinistro è ancora da chiarire.

Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 con il personale medico che ha soccorso i due fratelli. Marco Ardizzone sarebbe morto sul colpo mentre il fratello Cristian è stato condotto in gravi condizioni all'ospedale Cannizzaro di Catania per le cure del caso. L'uomo ha riportato un gravissimo trauma a una gamba. È stato trattato dagli ortopedici al fine di recuperare il più possibile la funzionalità dell'arto. Adesso si trova ricoverato in Terapia intensiva post operatoria, con prognosi riservata.