Quattro persone ferite e due mezzi coinvolti. Sono i numeri dell'ennesimo incidente lungo la strada statale 284. L'impatto, per cause in corso di accertamento, si è registrato poco prima delle sei in territorio di Adrano, nei pressi dello stadio dell'Etna. A scontrarsi frontalmente una macchina Mercedes, con a bordo due giovani, e un furgone cassonato che trasportava frutta e verdura. Quest'ultimo mezzo era diretto a Catania.