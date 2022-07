Controlli dei carabinieri all'interno di alcuni stabilimenti balneari della Playa, a Catania. In uno di essi i militari hanno trovato due chili di prodotti ittici privi di tracciabilità, oltre a carenze in materia di autorizzazioni per l'apertura di una palestra. A mancare, infatti, era la segnalazione certificata di inizio attività, la cosiddetta Scia. Per questi motivi, il titolare, un 41enne, è stato multato per l'importo di 3500 euro.