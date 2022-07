Potrebbe essere nel mondo della droga la chiave di lettura sul ferimento di S.C ., l'uomo colpito ieri pomeriggio alla spalla destra da un proiettile . La vittima, come svelato da MeridioNews, si trovava nel rione Monte Po, nei pressi dell' ufficio postale di via Amabile Guastella Serafino. Intorno alle 18.30 sarebbe stato avvicinato da due persone. Gli agenti della sezione Omicidi della Squadra mobile della polizia sarebbero sulle tracce di un uomo e nelle scorse ore quest'ultimo è stato sottoposto a delle analisi per il recupero delle micro particelle volatili della polvere da sparo.

Potrebbe essere nel mondo della droga la chiave di lettura sul ferimento di S.C., l'uomo colpito ieri pomeriggio alla spalla destra da un proiettile. La vittima, come svelato da MeridioNews, si trovava nel rione Monte Po, nei pressi dell'ufficio postale di via Amabile Guastella Serafino. Intorno alle 18.30 sarebbe stato avvicinato da due persone. Gli agenti della sezione Omicidi della Squadra mobile della polizia sarebbero sulle tracce di un uomo e nelle scorse ore quest'ultimo è stato sottoposto a delle analisi per il recupero delle micro particelle volatili della polvere da sparo.

La vittima non è in pericolo di vita e ieri sera è stata sottoposta a un delicato intervento alla spalla all'ospedale San Marco. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, sarebbe un abituale acquirente di stupefacenti. Circostanza conosciuta anche in ambito familiare. Alcuni parenti sono stati sentiti nell'ambito dell'indagine.