Decine e decine di segnalazioni sono arrivate al commissariato venerdì sera da parte di diversi cittadini di fronte alla continua esplosione di fuochi d'artificio da parte di attività che organizzano festeggiamenti di vario tipo in una villa di via Garibaldi a Viagrande , in provincia di Catania. Arrivati nella zona, i poliziotti hanno potuto verificare che proprio intorno alle 21 per più di dieci minuti sono stati esplosi fuochi pirotecnici. Gli agenti hanno identificato un 24enne che accendeva i fuochi senza avere l'abilitazione . Durante le attività di controllo, gli operatori hanno verificato che erano state esplose sette cassette cinese di varie tipologie e sei vulcani. Tutto con un innesco elettrico proveniente da una centralina predisposta ma senza nessuna licenza .

Il fuochino abusivo è stato denunciato all'autorità giudiziaria per accensioni ed esplosioni pericolose e per avere, senza abilitazione e senza licenza, acceso dei fuochi d’artificio, in prossimità della pubblica via, provocando la ricaduta dei detriti sulla vicina sede stradale. Inoltre, la posizione del proprietario della struttura e dell’organizzatore dell’evento è tuttora al vaglio degli accertamenti al fine di verificare un’eventuale concorso degli stessi nei reati.