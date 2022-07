Il primo passo ufficiale , un appuntamento atteso da settimane dalla città e dai tifosi rossazzurri, che hanno seguito la rinascita di quei colori che per 75 anni avevano fatto sognare chi si è legato a una storia che ha regalato emozioni indimenticabili ma anche una sofferenza difficile da digerire , con la definitiva scomparsa di un club che fino a non troppo tempo fa aveva vissuto il palcoscenico più importante del calcio italiano. Il Catania SSD si è presentato stamattina al President Park Hotel di Aci Castello, dove si è svolta la prima conferenza stampa di Ross Pelligra da presidente della nuova società costituita nei giorni scorsi a Venezia , in attesa di avere l’ok dalla Figc per l’iscrizione al prossimo campionato di serie D .

Intanto però lo staff societario prende forma, come ribadito dallo stesso Pelligra, affiancato oggi dall’advisor Dante Scibilia, dal vice presidente e amministratore delegato Vincenzo Grella e dall’assessore allo Sport del Comune di Catania, Sergio Parisi. L’imprenditore italo-australiano ha ufficializzato i ruoli dei nuovi componenti dell’organigramma del club rossazzurro, dal direttore generale Luca Carra, ex amministratore delegato del Parma protagonista della miracolosa scalata degli emiliani dalla Serie D alla A in soli tre anni, al direttore sportivo Antonello Laneri, oggi assente.

Volti noti, ereditati dal Calcio Catania Spa, per gli altri ruoli dirigenziali già comunicati: Emanuele Passanisi sarà il segretario sportivo, Angelo Scaltriti il responsabile comunicazione, Carmelo Milazzo il responsabile amministrativo, Orazio Russo il responsabile del settore giovanile. Presente anche l’ex giocatore di Palermo e Parma Marc Bresciano, da sempre vicino a Pelligra, che insieme al resto dello staff sta ancora lavorando per colmare le caselle mancanti. Non c’è ancora il nome dell’allenatore, come precisato da Grella, perché si stanno completando le valutazioni di diversi profili. Tanti anche i giocatori presi già in esame, che potranno essere messi sotto contratto solo dopo che la Federazione comunicherà in quale categoria giocherà il Catania SSD. Tutto sarà più chiaro nel giro di qualche giorno, ma intanto si continua a lavorare in vista del ritiro che potrebbe prendere il via il 2 agosto in una sede ancora da definire della provincia etnea, a poco più di un mese dal fischio d’inizio del campionato.