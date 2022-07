Ai privati il compito di rinverdire le aree pubbliche della città , sia in centro storico che in periferia, in cambio delle installazioni pubblicitarie. Dopo gli affidamenti di piazza Risorgimento , di piazza Mancini-Battaglia , delle aree verdi a nord est della città, l'area basket nel parco Vulcania e quella di piazza Santa Maria della Guardia, l' ultimo contratto sottoscritto da Palazzo degli elefanti è stato con Italpetroli1 Srl . La società di commercio al dettaglio di carburante si è mostrata interessata ad apporre i propri annunci pubblicitari a Catania, nell'aiuola che si trova sulla piazza di via Porticello all'angolo con via Cardinale Dusmet , proponendosi interessata a riqualificare l'area. La procedura di sponsorizzazione per la superficie di 890 metri quadrati, compresi di aiuola e marciapiede, è stata aperta lo scorso ottobre, mentre il contratto che sancisce l'affidamento è stato sottoscritto l'11 luglio . La società aveva già manifestato il proprio interesse attraverso il suo legale rappresentante con due pec inviate il 7 luglio e il 13 settembre del 2021 . Il Comune insiste ancora, dunque, con l'affidamento agli esterni per la cura di rotatorie, aiuole e installazioni nelle aree urbane.

Ai privati il compito di rinverdire le aree pubbliche della città, sia in centro storico che in periferia, in cambio delle installazioni pubblicitarie. Dopo gli affidamenti di piazza Risorgimento, di piazza Mancini-Battaglia, delle aree verdi a nord est della città, l'area basket nel parco Vulcania e quella di piazza Santa Maria della Guardia, l'ultimo contratto sottoscritto da Palazzo degli elefanti è stato con Italpetroli1 Srl. La società di commercio al dettaglio di carburante si è mostrata interessata ad apporre i propri annunci pubblicitari a Catania, nell'aiuola che si trova sulla piazza di via Porticello all'angolo con via Cardinale Dusmet, proponendosi interessata a riqualificare l'area. La procedura di sponsorizzazione per la superficie di 890 metri quadrati, compresi di aiuola e marciapiede, è stata aperta lo scorso ottobre, mentre il contratto che sancisce l'affidamento è stato sottoscritto l'11 luglio. La società aveva già manifestato il proprio interesse attraverso il suo legale rappresentante con due pec inviate il 7 luglio e il 13 settembre del 2021. Il Comune insiste ancora, dunque, con l'affidamento agli esterni per la cura di rotatorie, aiuole e installazioni nelle aree urbane.

Il valore dell'intervento è di 24mila euro e avrà una durata di due anni, che potranno essere rinnovati. A partire dalla sottoscrizione del contratto, la ditta ha a disposizione 45 giorni per la realizzazione degli interventi che consistono nella messa in opera dell'impianto di irrigazione, taglio delle siepi, decespugliamento dell'aiuola, l'inserimento di piante e di alberi - da concordare con gli uffici - ripristino dell'acciottolato storico presente nell'aiuola con personale qualificato rispettando i disegni di base. Inoltre, l'opera prevede la possibilità della fornitura e della posa in opera di cestini, panchine e paletti dissuasori a tutela dell'area, con il rispetto per le piante che saranno installate e la costante pulizia dello spazio che si trova nel centro storico del capoluogo etneo. In cambio, lo sponsor potrà promuovere la propria immagine legandola a una iniziativa che «oltre a recare vantaggio alla collettività, è sicuramente di grande efficacia in termini di comunicazione pubblicitaria», riportano i documenti. Italpetroli1 Srl potrà quindi realizzare anche delle iniziative e apporre degli arredi attenendosi al rispetto dell'ordine pubblico e del regolamento comunale.

Al termine del contratto, lo sponsor dovrà rimuovere le installazioni pubblicitarie, mentre il Comune potrà tornare in possesso dell'area, con tutte le installazioni realizzate da Italpetroli. La richiesta della società di carburante romana di promuovere la sua sigla a Catania prendendosi cura del verde pubblico a molti potrebbe apparire un'operazione di greenwashing. Un termine inglese che viene tradotto come "ecologismo o ambientalismo di facciata" e indica la strategia di comunicazione di certe imprese, organizzazioni o istituzioni politiche per costruire un'immagine di sé positiva sotto il profilo dell'impatto ambientale. Una sorta di compensazione per gli effetti negativi per l'ambiente dovuti alle proprie attività o ai propri prodotti.

Ma dagli uffici comunali allontanano ogni sospetto. «La società si prenderà cura dell'intervento e della manutenzione ordinaria della piazzetta, con l'aggiunta di piante, elementi di arredo, sistemi di irrigazione e dissuasori di sosta di fronte a un banco dell'ortofrutta - dichiarano a MeridioNews dagli uffici di Palazzo degli elefanti - Forse così le macchine finalmente non parcheggeranno più sulla piazzetta». Intanto, sono diverse le procedure aperte sul sito del Comune. Uno dei più importanti ancora in attesa di affidamento è quello che prevede la manutenzione ordinaria del giardino verticale e dell'area verde della fontana del Tondo Gioeni.