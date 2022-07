Un incendio di probabile matrice dolosa divampato ieri sera ha lambito l'immobile di corso Marco Polo a Paternò che, finito di costruire da più di un anno fa, aspetta ancora di diventare un asilo nido . Partite da una zona incolta all'esterno della struttura dal lato di via Messina, le fiamme sono arrivate a estendersi anche dentro il perimetro dell'edificio divorando le sterpaglie, costeggiando i muri e distruggendo alcune appliques. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento il rogo. Concluse le operazioni di spegnimento, i pompieri sono entrati per un sopralluogo e hanno trovato la struttura vandalizzata. E non è la prima volta: nel precedente raid, erano stati portati via materiale elettrico, rubinetteria e telecamere di videosorveglianza . Adesso, è stato razziato il resto dei sanitari, quasi tutti i condizionatori, gli infissi sono stati danneggiati e su una parete sono stati fatti molti buchi .

Tra un atto vandalico e l'altro, l'edificio non è ancora entrato in funzione per via del mancato allaccio alla rete elettrica e, intanto, ancora non è chiaro chi debba occuparsi dell'immobile che non è ancora entrato in funzione come asilo nido. Il Comune di Paternò oppure la ditta che ha vinto l'appalto e ha eseguito i lavori. «L'ufficializzazione della fine dei lavori è avvenuta nel novembre del 2019 - precisa a MeridioNews Giuseppe Giuffrida, il titolare della Edil Restauri - Poi, insieme all'ente comunale, abbiamo redatto un certificato di ultimazione dei lavori e consegnato al Comune il 6 febbraio del 2020. Da questa data - aggiunge Giuffrida - loro avevano un anno di tempo per effettuare il collaudo e prendere in carico l’immobile. Cosa che non è ancora avvenuta». Dagli uffici comunali ai Lavori pubblici, il geometra Giuseppe Paternò, ha confermato al nostro giornale che effettivamente la struttura non è stata presa in carico dall‘ente. Ma ha anche assicurato che per lunedì prossimo è prevista l'ennesima richiesta all'Enel di allaccio alla corrente elettrica. Costato oltre 550mila euro - di finanziamenti della Regione e di fondi comunali - la struttura, in attesa di ospitare i bambini, è già stata più volte oggetto di atti vandalici e furti.