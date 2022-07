Due trolley rubati proprio davanti all'ingresso del terminal arrivi dell'aeroporto Fontanarossa di Catania. Per questo è stato denunciato un 49enne di Licata (in provincia di Agrigento) per il reato di furto aggravato. A segnalare quanto accaduto è stata la proprietaria dei bagagli, una donna di 61 anni di Avola (nel Siracusano), che stamattina si è presentata negli uffici della stazione dei carabinieri aeroportuale. In particolare, la donna, di rientro da un viaggio con il marito, stava aspettando l’arrivo di un parente in auto riparandosi dal sole cocente sotto una delle pensiline di una fermata degli autobus. Chiamata da coniuge, la donna si è allontanata lasciando le valigie incustodite solo per qualche istante.