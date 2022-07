Dal prossimo 1 agosto prende il via un altro importante step della raccolta differenziata porta a porta nella città di Catania. L’assessorato all’Ecologia guidato da Andrea Barresi e il consorzio Gema, hanno stabilito di estendere il sistema di raccolta delle singole frazioni anche nell’area Montessori-Santa Maddalena, una zona contigua al centro storico, che interessa circa 3500 utenze tra private e commerciali, con circa 12mila persone interessate a questo cambio di sistema. Il piano di comunicazione diretto ai cittadini con la distribuzione del calendario per l’esposizione del rifiuto con il volantino per il ritiro kit dei mastelli per la raccolta differenziata e relativa informazione ai condomini, è già stato avviato dagli operatori incaricati dall’azienda appaltatrice. In questa nuova zona servita dal porta a porta, il prossimo 31 luglio - il giorno prima dell'avvio del porta a porta - si procederà alla rimozione dei cassonetti di prossimità, spesso trasformati in aree di accumulo rifiuti.