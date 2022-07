L'ex carcere di Vizzini diventa l'ambientazione per un escape room . La trasformazione è avvenuta grazie a una trentina di studenti e studentesse dell'istituto superiore Secusio che, insieme al team di Officine Culturali , sta co-progettando il gioco di fuga destinato ad altri loro coetanei all'interno degli spazi del Castello che, fino agli anni '70 del secolo scorso, è stato utilizzato come carcere borbonico . «Sperimentare il patrimonio culturale attraverso la gamification - dice a MeridioNews Giovanni Sinatra di Officine Culturali - fa nascere nei ragazzi appartenenza e partecipazione non solo al bene fisico ma soprattutto alla comunità. Diventano, insomma, portatori di valori sociali e civili». L'escape room all'ex carcere, infatti, è una parte del progetto BeeDini-Vizzini 2030 , iniziato nel giugno del 2020 e sostenuto da fondazione con il Sud, che ha come fine ultimo, nell'ottica di generare alternative allo spopolamento delle aree interne della Sicilia, la nascita di una impresa sociale ibrida . «In un verso, sarà dedicata alla produzione di miele biologico e di altri prodotti tipici locali dell'agroalimentare - spiega Sinatra - ma avrà anche un'anima culturale con attività di socializzazione pensate nell'ottica dello sviluppo del territorio che avranno come fulcro sempre il Castello ».

Che, in questi mesi, è già stato animato dagli incontri degli studenti e delle studentesse di due diverse classi del liceo si sono incontrati proprio al Castello per organizzare la fase creativa e la sinossi dell'escape room immaginando le varie fasi nei diversi ambienti. Dopo la pausa estiva, il percorso di formazione proseguirà con un focus sulla scrittura dell'attività ludica, sulla progettazione e la realizzazione delle meccaniche di gioco, sulla costruzione dei materiali e delle scenografie. «Non solo - aggiunge Sinatra - saranno loro a occuparsi anche della comunicazione di questo nuovo prodotto culturale e anche dell'evento finale che sarà l'inaugurazione dell'escape room ambientata al Castello e destinata ad altri adolescenti e giovani del territorio». Così un bene pubblico viene davvero trasformato in un bene comune. «I ragazzi sono pieni di idee e hanno uno sguardo fresco anche sui luoghi - sottolinea Sinatra - Il fatto che siano attori e non soltanto meri spettatori passivi già a partire dalla fase della progettazione delle attività crea in loro un'affezione nei confronti dei posti che poi si trasforma in tutela del bene». E non solo di quello. «Questo percorso per arrivare allo storytelling dell'escape room - aggiunge - è stato per loro anche l'occasione di scoprire storie di persone, di luoghi e di oggetti del loro territorio che non conoscevano». La gamification diventa strumento per creare senso di appartenenza alla comunità locale e per sviluppare il concetto di diritto/dovere di cittadinanza. «Un modo - analizzano da Officine Culturali - per avvicinare i giovani ai beni culturali attivando processi di coesione sociale che li fanno restare».