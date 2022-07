Un incidente che ha coinvolto undici mezzi si è verificato poco dopo le 13.15 in corso del Popolo all'angolo con viale dei Platani a Paternò, nel Catanese. Un camion stava trainando un altro mezzo utilizzando una corda che, a un certo punto, si è spezzata. A quel punto, in un tratto della via in pendenza, il mezzo che era trainato è scivolato travolgendo altre nove auto che erano parcheggiate lungo la strada.