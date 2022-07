Nella scorsa notte personale delle Volanti traevano in arresto un uomo 58enne per il reato di lesioni personali aggravate. A seguito di segnalazione da parte di personale del 118 di persona ferita da arma da taglio, gli agenti sono intervenuti al Villaggio Sant’Agata dove hanno visto che una persona mostrava ferite da arma da taglio nel dorso della mano, alla schiena, al torace e una più profonda sul fianco destro , dichiarando che a ferirlo era stato il fratello, con il quale aveva litigato per futili motivi . L’uomo è stato trasportato all’ospedale San Marco per le cure del caso.

Dopo essere entrati all'interno dell'abitazione, gli agenti hanno trovato il 58enne in stato di alterazione a causa di abuso di alcol. Con la perquisizione domiciliare è stato ritrovato e sequestrato il coltello utilizzato per ferire il fratello. L’uomo ferito veniva trattenuto al pronto soccorso in prognosi riservata, a causa della ferita al fianco che aveva interessato anche il fegato, mentre il fratello veniva accompagnato in Questura per gli accertamenti di rito. Dell’avvenuto arresto veniva data notizia al pubblico ministero di turno che ne disponeva la sottoposizione della misura degli arresti domiciliari, in attesa del giudizio per direttissima previsto per la mattinata odierna.