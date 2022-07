Un bambino di dieci anni lasciato da solo in macchina , nel quartiere di San Cristoforo, dal padre che deve fare la fila davanti a un appartamento per comprare la sostanza stupefacente . L'uomo, residente a Librino, è stato fermato dai poliziotti ed è stato denunciato per abbandono di minori . Il bambino è stato subito messo in sicurezza e riaccompagnato a casa. Tra l'altro, l'uomo è stato trovato dagli agenti anche senza patente e, per questo, è stato sanzionato e l'auto è stata sequestrata.

Nel corso del controllo, i poliziotti hanno constato che all'interno dell'appartamento - sorvegliato da diverse vedette e da un articolato impianto di videosorveglianza - c'era diversi spacciatori. Due di questi sono riusciti a scappare, mentre un terzo si è barricato all'interno della casa che era protetta anche da un secondo cancello. Una volta entrati per effettuare la perquisizione, gli agenti del commissariato di Librino hanno trovato e sequestrato involucri di sostanza stupefacente di vario genere e circa 1000 euro in contanti di diverso taglio. L'uomo è stato indagato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti.