È accusato di spaccio di droga e resistenza a pubblico ufficiale il 27enne arrestato dalla squadra Lupi del comando provinciale di Catania. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, era finito nuovamente all'attenzione dei militari per un insolito via vai a bordo di uno scooter nel quartiere Picanello.

Ieri pomeriggio, i carabinieri lo hanno intercettato in via Sebastiano Caboto. All'alt il 27enne ha prima accostato il proprio mezzo, per poi ripartire improvvisamente e zigzagare tra auto e scooter. La fuga è passata anche dal marciapiedi. L'inseguimento si è concluso con i militari che gli hanno sbarrato la strada. L'uomo ha perso il controllo del mezzo ed è finito a terra procurandosi lesioni guaribili in sette giorni. Sottoposto a perquisizione, i militari gli hanno sequestrato hashish e marijuana e la somma in contanti di 210 euro. Su disposizione dell'autorità giudiziaria, è stato posto ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.