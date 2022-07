Sessanta chili di novellame di sarda, del quale sono vietate pesca e commercializzazione, sono stati sequestrati dalla guardia di finanza al porto di Catania. La scoperta nel corso di un controllo doganale: le fiamme gialle hanno intercettato un pescatore catanese mentre stava per uscire dal recinto doganale del varco Asse dei servizi. Il novellame, noto con il nome di bianchetto, era in due contenitori di plastica nascosti all'interno dell'auto. Il pescato, che è stato sequestrato, dopo le analisi dell'Asp di Catania è stato devoluto in beneficienza e per l'uomo è scattata una multa.