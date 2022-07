«Mio padre ha avuto la capacità di unire il popolino e la Catania ricca . Forse è l'unica persona al mondo che è riuscita a mettere tutti d'accordo . E si vede che ha lasciato un segno molto molto grande». Sono le parole con cui Alessia Caponnetto , la figlia di Brigantony (all'anagrafe Antonino Caponnetto), descrive suo padre ai microfoni del gruppo Rmb durante camera ardente che è stata allestita nella Galleria d’arte moderna di via Castello Ursino a Catania. La bara, con sopra una foto del cantautore catanese e una bandiera del Catania, resterà lì anche per tutta la giornata di domani. Il funerale sarà celebrato mercoledì nella Cattedrale alle 16.30. Il cantante popolare catanese, morto sabato a 74 anni , verrà poi seppellito nel viale degli artisti del cimitero.

«Voleva bene a Catania che era la sua città ma anche a tutta la Sicilia e a tutti i siciliani nel mondo. Mi raccontava sempre che in trasferta gli aprivano tutte le porte e mangiava anche a casa delle persone. Credo che abbia lasciato un segno proprio per la sua umiltà. Non vedeva l'ora di scendere dal palco per stare in mezzo ai suoi fan e al suo popolo». Non solo Bringantony artista ma anche e soprattutto Antonino padre: «Ho tanti ricordi personali, soprattutto quelli insieme ai miei figli: era un nonno fantastico».