Un'auto divorata dalla fiamme e altre due danneggiate da un incendio, di probabile matrice dolosa, che si è sviluppato questa notte poco prima delle 3 a Biancavilla in via Congo, una traversa della centralissima via della Montagna. Distrutta una Fiat Panda, il mezzo da cui sono partite le fiamme, e danneggiate una Fiat 500 e una Nissan Qashqai che si trovavano parcheggiate accanto.

Per spegnere il rogo, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Adrano e un’autobotte proveniente dalla sede del comando provinciale di via Cesare Beccaria. Il tempestivo intervento dei pompieri ha evitato danni maggiori che avrebbero potuto coinvolgere anche le abitazioni davanti alle quali i veicoli erano in sosta sulla strada. In via Congo sono arrivati pure i carabinieri di Biancavilla che hanno avviato le indagini. Stando a quanto ricostruito finora, due dei tre mezzi coinvolti nell'incendio appartengono ai componenti dello stesso nucleo familiare. In particolare, i mezzi sono di proprietà di due pensionati. Al momento, i militari stanno visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Solo poco prima delle 5 del mattino sono state ultimate le operazioni di spegnimento e di bonifica dell'area.