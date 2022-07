Prende forma, a 40 giorni dall’esito delle Amministrative, a Paternò la seconda giunta comunale di Nino Naso riconfermato alla guida della città per altri cinque anni. Questa mattina hanno giurato, all’interno della sala conferenze della biblioteca comunale di via Monastero, sei dei sette assessori di cui dovrebbe comporsi la giunta. Rispetto ai quattro designati alla presentazione della candidatura a sindaco e delle liste a sostegno di Naso, il primo cittadino ha confermato solo due assessori , ossia Carmelo Ciccia e Giovambattista Caruso , mentre le altre due personalità designate Daniele Venora e Monia Laudani hanno comunicato al sindaco di non poter svolgere l’incarico di assessore per sopraggiunti problemi personali.

Prende forma, a 40 giorni dall’esito delle Amministrative, a Paternò la seconda giunta comunale di Nino Naso riconfermato alla guida della città per altri cinque anni. Questa mattina hanno giurato, all’interno della sala conferenze della biblioteca comunale di via Monastero, sei dei sette assessori di cui dovrebbe comporsi la giunta. Rispetto ai quattro designati alla presentazione della candidatura a sindaco e delle liste a sostegno di Naso, il primo cittadino ha confermato solo due assessori, ossia Carmelo Ciccia e Giovambattista Caruso, mentre le altre due personalità designate Daniele Venora e Monia Laudani hanno comunicato al sindaco di non poter svolgere l’incarico di assessore per sopraggiunti problemi personali.

Oggi i sei assessori, oltre a giurare e partecipare alla prima riunione giunta, si sono visti assegnare anche le deleghe. Ecco gli assessori: a Giovambattista Caruso (tecnico) vanno le deleghe alla Sanità, Servizi Sociali, Cultura, Turismo; a Carmelo Ciccia (tecnico) assegnate Urbanistica, Piano Regolatore Generale, Polizia Municipale, Viabilità, Protezione Civile. A Giuseppe Castelli (Paternò-On-Mannino) Naso ha affidato le deleghe ai Servizi cimiteriali, Verde pubblico, Pubblica illuminazione, CED; mentre a Salvatore Comis (Noi per Paternò, assessore comunale uscente) spettano Attività Produttive, Politiche Agricole e Imprenditoriali, Manutenzioni, Impianti, Spettacolo, Randagismo. Ad Andrea Lo Faro (Naso Sindaco-Presenti sempre) vanno Bilancio, Programmazione, Tributi, Patrimonio, Sport, Politiche Giovanili, Rapporti con il Consiglio Comunale. A Patrizia Virgillito (Prima L’Italia) assegnate le deleghe al Personale, Pubblica Istruzione, Servizi Demografici ed Elettorali, Affari Generali, Pari Opportunità.

Non sarebbe per il momento rappresentata in giunta la lista Nino Naso Sindaco. Il sindaco ha trattenuto a sé le deleghe ai Lavori pubblici, Servizi ecologici ed Edilizia scolastica. Per ora non è stato assegnato il ruolo di vicesindaco. Probabilmente la nomina del settimo assessore potrebbe essere una carta da giocare in chiave maggioranza in Consiglio comunale. Infatti il prossimo 2 agosto è previsto l'insediamento del nuovo senato cittadino. Dodici i consiglieri che fanno riferimento a Naso, mentre altrettanti quelli che fanno capo ad Alfio Virgolini, il candidato sindaco arrivato alle spalle di Naso. Virgolini siederà nel consesso civico cittadino.