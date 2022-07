Incidente stradale, intorno alle 23, tra via Ettore Majorana e via Salvo D'Acquisto, ad Aci Catena. Coinvolti uno scooter Honda Sh 300 e una Fiat 500. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco, i carabinieri della stazione di Acireale e un'ambulanza del 118. I sanitari hanno preso in carico i due ragazzi che viaggiavano in sella al motorino. Entrambi hanno riportato delle conseguenze dopo l'impatto: uno in maniera particolarmente grave. Entrambi sono stati trasportati negli ospedali catanesi.