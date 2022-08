La casa trasformata in una rivendita di droga . Per questo i carabinieri hanno denunciato un 36enne di Fiumefreddo di Sicilia (in provincia di Catania) accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio . Da tempo, i militari avevano notato uno strano andirivieni di giovani - alcuni dei quali erano ritenuti essere assuntori di stupefacenti - nell'appartamento di via Mario Rapisardi .

La casa trasformata in una rivendita di droga. Per questo i carabinieri hanno denunciato un 36enne di Fiumefreddo di Sicilia (in provincia di Catania) accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Da tempo, i militari avevano notato uno strano andirivieni di giovani - alcuni dei quali erano ritenuti essere assuntori di stupefacenti - nell'appartamento di via Mario Rapisardi.

Durante la perquisizione effettuata insieme ai colleghi del nucleo cinofili di Nicolosi, l'ipotesi è stata confermata. In particolare, sono sati i cani antidroga King e Riley a trovare 70 grammi di hashish e 20 grammi di marijuana in diversi nascondigli della casa. Oltre a questo, sono stati rinvenuti e sequestrati anche due bilancini di precisione e il materiale necessario per il confezionamento delle singole dosi da vendere a dettaglio.