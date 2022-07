Si è svolto davanti al gip l'interrogatorio del 15enne accusato di avere assassinato la madre, Valentina Giunta, tre giorni fa nel quartiere San Cristoforo di Catania. Il giudice deciderà sulla convalida del provvedimento emesso dalla procura dei minori. La vittima, 32 anni, sarebbe stata aggredita per via di un risentimento legato alla decisione di allontanarsi dal quartiere, dopo avere scelto di separarsi dal padre del ragazzo, che dal 2018 è in carcere. L'autopsia sul corpo della donna sarà affidata domani ai medici legali. A loro spetterà la ricostruzione dell'esatta dinamica dei fatti. Giunta è stata colpita da quattro coltellate, mentre l'arma del delitto non è stata ancora trovata.