Le scenografie barocche dei Carri di S.Lucia , la musica popolare del Mediterraneo, le mostre d’arte, lo street food e i fuochi d’artificio. Sono questi i tratti distintivi della prima edizione del Mechané Festiva l , in programma a Belpasso, da l 4 al 7 agosto 2022. L’evento si svolgerà in concomitanza della 79esima edizione della Festa del Patrocinio di Santa Lucia , patrona della cittadina che, dopo lo stop dovuto all’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid 19, torna in presenza.

Le scenografie barocche dei Carri di S.Lucia, la musica popolare del Mediterraneo, le mostre d’arte, lo street food e i fuochi d’artificio. Sono questi i tratti distintivi della prima edizione del Mechané Festival, in programma a Belpasso, dal 4 al 7 agosto 2022. L’evento si svolgerà in concomitanza della 79esima edizione della Festa del Patrocinio di Santa Lucia, patrona della cittadina che, dopo lo stop dovuto all’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid 19, torna in presenza.

«Si potrà assistere nuovamente, in piazza Duomo e in piazza Umberto, alla riproposizione delle tradizionali Spaccate (aperture) dei Carri rappresentativi dei diversi quartieri storici della città - spiega Antonino Girgenti, presidente della Fondazione Carri di S. Lucia – I Carri, si rifanno alle macchine sceniche che, inventate da Leonardo, venivano predisposte per la rappresentazione spettacolare di fatti ed avvenimenti di forte risonanza culturale, sociale o religiosa».

Le manifestazioni, organizzate dalla Fondazione Carri S. Lucia, sono patrocinate dall’Assessorato Regionale al Turismo e Spettacolo della Regione Siciliana, dalla Presidenza dell’Assemblea Regionale Siciliana e dal Comune di Belpasso. «Una tradizione come quella dei carri di Santa Lucia – ha dichiarato il deputato regionale Giuseppe Zitelli – merita l’attenzione delle istituzioni, a tutti i livelli. L’assessorato allo Sport, Turismo e Spettacolo, guidato dall’assessore Manlio Messina, ha stanziato un contributo per la realizzazione della manifestazione perché ritiene i Carri un bene immateriale da tutelare che rappresenta anche un importante volano turistico per Belpasso e per tutto il territorio».

Ricco il programma di eventi della prima edizione del Mechané Festival. Il 4 Agosto è prevista la spaccata del Carro del quartiere Purgatorio e il concerto dei Casentuli con il Coro Unica-Vuci, mentre il 5 Agosto sarà la volta dell’apertura del Carro S. Rocco e del concerto del cantautore Eugenio Bennato. «Sono lieto di prendere parte al Mechané Festival a Belpasso, all’ombra dell’Etna, con gli straordinari Carri in onore a Santa Lucia – ha dichiarato Bennato - Ho scritto un brano sulla bellezza del nome Lucia che eseguirò nel corso della mia esibizione in omaggio al festival, e poi i tradizionali temi che promuovo sempre: la musica popolare del Sud, il Mediterraneo e l’accoglienza».

Le manifestazioni giorno 6 proseguiranno con la spaccata del carro del quartiere Borrello, la proiezione sul maxi schermo in Piazza Duomo del documentario Quel 6 Agosto del 1943 a cura della cineteca Vitaliti e poi i suoni e i balli della Pizzica Salentina con gli artisti della Taranta. Momento conclusivo di tutta la manifestazione sarà, domenica 7 agosto, la “spaccata” del carro del quartiere Matrice. «Saranno 4 giorni importanti per il mio paese – ha dichiarato il sindaco di Belpasso, Daniele Motta - Spero che questa prima edizione del Mechané Festival sia la prima di una lunga serie e mi auguro che diventi una nuova tradizione belpassese». Diversi saranno anche gli appuntamenti religiosi in Chiesa Madre, guidati dal parroco Nunzio Mauro Chirieleison, che avranno inizio mercoledì 3 agosto e si concluderanno domenica 7 con il solenne pontificale e la processione con lo storico simulacro e le reliquie di Santa Lucia.