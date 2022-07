I carabinieri hanno arrestato a Catania un minorenne con l'accusa di cessione di sostanze stupeacenti. Il ragazzo è stato notato con una tracolla e una radio portatile , mentre si aggirava tra i palazzi di via Capo Passero . L'intervento dei militari è scattato nel momento in cui ha ceduto una dose a un acquirenti giunto a bordo di un'utilitaria. Inutile il tentativo di fuga tra le scale di una palazzina.

I carabinieri hanno arrestato a Catania un minorenne con l'accusa di cessione di sostanze stupeacenti. Il ragazzo è stato notato con una tracolla e una radio portatile, mentre si aggirava tra i palazzi di via Capo Passero. L'intervento dei militari è scattato nel momento in cui ha ceduto una dose a un acquirenti giunto a bordo di un'utilitaria. Inutile il tentativo di fuga tra le scale di una palazzina.

Sottoposto a perquisizione, i carabinieri gli hanno trovato addosso 45 dosi di marijuana e la somma di 220 euro, provento dell'attività di spaccio. Sequestrata anche la ricetrasmittente utilizzata per comunicare con le vedette. Il minore è stato accompagnato nel centro di prima accoglienza in attesa dell'udienza di convalida e successivamente in una comunità per minori.