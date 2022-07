L'immancabile radiolina, un tirapugni in ferro e diverse dosi di cocaina e crack. Il tutto è stato recuperato dalla polizia all'interno di un borsello nella disponibilità di un 19enne, accusato di essere un pusher della piazza di spaccio di via Capo Passero. L'uomo è stato arrestato dalla polizia durante un controllo del territorio. Gli agenti lo hanno individuato dopo avere sorpreso tre individui sotto i portici di un palazzo. Il 19enne è stato bloccato dopo un rocambolesco inseguimento. Gli agenti hanno recuperato 63 dosi di cocaina, per un peso complessivo di 20 grammi.