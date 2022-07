Un incendio si è sviluppato nel primo pomeriggio di oggi a Tremestieri Etneo in via Tremestieri, all'angolo con via Cavour. Il rogo è divampato in un terreno nella zona del centro commerciale Le Ginestre. Sul posto sono già intervenuti i vigili del fuoco e gli uomini della protezione civile che si stanno occupando delle operazioni di spegnimento. Intanto, le fiamme continuano a minacciare l'area e, in particolare, una villetta adiacente al centro commerciale. Al momento, la strada è stata chiusa al traffico. «Siamo stati avvertiti dai cittadini e immediatamente - ha detto ai microfoni del gruppo Rmb - l'assessore alla Protezione civile Giuseppe Di Gregorio - ci siamo attivati per allertare i vigili del fuoco, la protezione civile, i vigili urbani e tanti volontari. Speriamo di risolvere nel più breve tempo possibile».