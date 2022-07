Seduti a gambe incrociate sopra teli da mare sistemati sull'asfalto rovente e con ombrelli e ombrelloni aperti per ripararsi dal sole cocente. Così molti giovani e giovanissimi già da questa mattina stanno invadendo i marciapiede di via Etnea , in attesa del concerto di Blanco che si sarà stasera (e anche domani sera) alla villa Bellini . Cappellini in testa e zaino sulle spalle, i fan del cantautore - che insieme a Mahmood quest'anno ha vinto anche il Festival di Sanremo - hanno cominciato la fila già da ore: si sono infatti sistemati e accomodati sotto l'ombra che si sono creati anche davanti ai portoni di diversi palazzi e ai negozi che ci sono lungo la via principale di Catania, rendendo l'accesso e l'uscita spesso difficoltosi.

Seduti a gambe incrociate sopra teli da mare sistemati sull'asfalto rovente e con ombrelli e ombrelloni aperti per ripararsi dal sole cocente. Così molti giovani e giovanissimi già da questa mattina stanno invadendo i marciapiede di via Etnea, in attesa del concerto di Blanco che si sarà stasera (e anche domani sera) alla villa Bellini. Cappellini in testa e zaino sulle spalle, i fan del cantautore - che insieme a Mahmood quest'anno ha vinto anche il Festival di Sanremo - hanno cominciato la fila già da ore: si sono infatti sistemati e accomodati sotto l'ombra che si sono creati anche davanti ai portoni di diversi palazzi e ai negozi che ci sono lungo la via principale di Catania, rendendo l'accesso e l'uscita spesso difficoltosi.

Sui social le foto hanno cominciato a circolare verso l'ora di pranzo quando, nonostante le temperature altissime, i sostenitori di Blanco non si sono mossi dai marciapiede dove continuano a tenere ombrelli e ombrelloni aperti per ripararsi dal sole. Tra i commenti dei più adulti, non manca chi taccia i giovani pronti ad affrontare ogni disagio per il loro idolo di «follia assurda e bestiale». Ma c'è anche chi punta su altri aspetti della questione. «Niente alberi e ombra in via Etnea. Tutti i ragazzi sono costretti a tenere gli ombrelli e morire dal caldo», è il post che si legge sulla pagina Facebook Lungomare liberato. E, nei commenti, c'è chi approfitta per sottolineare l'inadeguatezza di organizzare eventi di questo tipo proprio alla villa Bellini, non solo perché è al centro della città ma anche perché «è l'unico polmone verde». Il suggerimento di molti cittadini è di utilizzare piuttosto lo stadio.