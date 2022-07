Sono in corso le indagini per accertare le cause della morte di un 20enne di Bronte che è stato accompagnato dal padre al Pronto soccorso dell'ospedale Maria Santissima Addolorata di Biancavilla dove è arrivato già senza vita poco prima delle 14 di oggi pomeriggio. Stando a quanto emerso finora, il giovane sarebbe arrivato al nosocomio con delle ferite agli arti inferiori. Sarebbe questo particolare a fare propendere i carabinieri di Adrano, che hanno già avviato le indagini, per un evento violento. Il ragazzo è stato portato in ospedale in auto dal padre 56enne. Insieme a lui, i militari si sono recati nel terreno di campagna di contrada Solicchiata nel territorio di Adrano, dove si ipotizza sia potuto accadere un incidente, per effettuare un sopralluogo.