Un grosso incendio è divampato, intorno alle 15, nel territorio di San Gregorio. In via Gelatusi, in un'area vicino all'azienda Bonnici Motorsport, una lunga colonna di fumo nero si è innalzata ed è visibile da più parti dell'area etnea. Segnalazioni sono arrivate anche da Acireale. Sul posto ci sono al momento i vigili del fuoco e i carabinieri. Le fiamme avrebbero travolto mezzi all'interno dell'area. A complicare le operazioni dei pompieri è anche il vento.