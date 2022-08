Un 48enne catanese è stato denunciato dai carabinieri per furto aggravato. A suo carico l'accusa di avere scassinato diverse automobili parcheggiatre tra piazza Verga e piazza Europa, grazie all'utilizzo di un jammer che neutralizzava i sistemi di chiusura e allarme. Dopodiché l'uomo portava via chiavi di casa e altri beni di valore. A incastrarlo, però, è stato un sistema di videosorveglianza che lo ha ripreso mentre si avvicinava a una Dacia Duster parcheggiata in via XX Settembre, a pochi passi dalla sede del comando provinciale dei carabinieri. Il 48enne, simulando l'apertura del mezzo con un telecomando, ha contrastato con un distributore di frequenza il funzionamento del telecomando del proprietario, per poi agire indisturbato.