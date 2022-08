A Belpasso i carabinieri hanno denunciato un 62enne, residente a Mascalucia, per gestione di rifiuti non autorizzata. L'uomo era solito abbancare in un terreno di viale Regina della Pace grosse quantità di pneumatici. Il terreno è risultata di proprietà di una 45enne di Taormina, denunciata con l'accusa di favoreggiamento. L'uomo, invece, era titolare di un'officina e aveva avviato un'attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento degli pneumatici fuori uso. Nell'area, che è stata sequestrata, sono state trovate oltre tre tonnellate e mezzo di gomme fuori uso.