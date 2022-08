«Può capitare che ci sia un ospite che attiri più gente di quella che era prevista e che si crei, quindi, qualche disservizio . Ma in questo caso tutto si è svolto senza incidenti e abbiamo raccolto un grande apprezzamento da parte di chi ha partecipato all'evento». È così che il vicepresidente di Confcommercio Catania Salvatore Sichili risponde alle polemiche che si sono create in merito al concerto di Blanco organizzato alla villa Bellini di Catania per le serate di sabato e domenica. A fare il giro dei social, infatti, sono state tante foto di giovani e giovanissimi seduti sui marciapiede di via Etnea , con ombrelli e ombrelloni aperti per ripararsi dal sole, che hanno reso difficile l'ingresso e l'uscita da abitazioni private e negozi .

«Può capitare che ci sia un ospite che attiri più gente di quella che era prevista e che si crei, quindi, qualche disservizio. Ma in questo caso tutto si è svolto senza incidenti e abbiamo raccolto un grande apprezzamento da parte di chi ha partecipato all'evento». È così che il vicepresidente di Confcommercio Catania Salvatore Sichili risponde alle polemiche che si sono create in merito al concerto di Blanco organizzato alla villa Bellini di Catania per le serate di sabato e domenica. A fare il giro dei social, infatti, sono state tante foto di giovani e giovanissimi seduti sui marciapiede di via Etnea, con ombrelli e ombrelloni aperti per ripararsi dal sole, che hanno reso difficile l'ingresso e l'uscita da abitazioni private e negozi.

«Ogni evento è perfettibile - continua Sichili parlando ai microfoni del gruppo Rmb - ma non bisogna mai gettare il bambino con l'acqua sporca. Questa stagione era molto attesa in città ed è stata la più ricca e la più densa degli ultimi vent'anni». Una stagione che non è ancora finita e che «porterà a Catania oltre 500mila persone che verranno per partecipare a questi grandi eventi che hanno rivitalizzato la città che in questi anni è stata mortificata, come molte altre, dagli eventi che si sono susseguiti». Una ripartenza che era attesa soprattutto dagli operatori del turismo. «Il nostro futuro è in questo settore e nella destagionalizzazione. Gli eventi musicali, sportivi e fieristici in città sono i benvenuti e - conclude il vicepresidente di Confcommercio - Faremo in modo di migliorare dal punto di vista organizzativo, perché siano più ordinati».

Un apprezzamento ai grandi eventi organizzati in città arriva anche dal presidente di Federalberghi Sicilia Nico Torrisi. «Un evento può essere definito "turistico" quando genera pernottamenti. E, in queste occasioni, ce ne sono stati tanti, sia per le manifestazioni che si sono tenute alla villa Bellini che allo stadio Cibali. Siamo favorevoli che si facciano grandi eventi che hanno anche un'eco internazionale perché attirano tante persone nella nostra provincia».