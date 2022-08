Un passo attesissimo da tifosi e simpatizzanti rossazzurri , arrivato con tre giorni d’anticipo rispetto alla chiusura dei termini indicati dalla Figc, prevista per il 4 agosto. L’iscrizione del Catania Ssd al prossimo campionato di Serie D sembra vicinissima, poiché nelle ultime ore la società guidata da Ross Pelligra ha seguito gli step necessari e adesso attende la risposta definitiva della Federazione. A darne notizia è stato proprio il club etneo pochi minuti fa attraverso la propria pagina Facebook ufficiale: « Catania SSD - si legge in un comunicato - rende noto di aver depositato in data odierna, presso la sede della Federazione Italiana Giuoco Calcio , la documentazione richiesta per l'ammissione al Campionato Interregionale 2022/23 ai sensi delle previsioni contenute nelle Noif. Avendo inoltre espletato gli adempimenti richiesti dalla Figc, Catania SSD resta in attesa delle determinazioni degli enti federali ».

La società rossazzurra comincia quindi la settimana dando un’impronta decisiva ai prossimi appuntamenti in agenda in vista del campionato, che in caso di via libera prenderà il via il 4 settembre anche per il Catania SSD. Si attende poi l’ufficialità della nomina di Giovanni Ferraro nel ruolo di allenatore, seguito dai vari annunci per i diversi giocatori che comporranno la rosa che a giorni inizierà il ritiro estivo.