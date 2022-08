«Non possiamo proprio tacere che la Polstrada di via Caruso a Catania è invasa dai topi». È la denuncia che arriva, tramite una nota, dal segretario territoriale del sindacato della polizia Usip Uil Alessio Poidomani. «Siamo stati costretti più volte a denunciare gravi carenze igienico-sanitarie nella caserma della Stradale. Sarebbe opportuno ascoltare e non considerare un elemento di fastidio. Noi - aggiunge il sindacalista - siamo pronti a proclamare lo stato di agitazione utilizzando tutti gli strumenti in nostro possesso per la salvaguardia delle lavoratrici e dei lavoratori, per il rispetto delle regole, oltre che a tutela dell'immagine della Polizia di Stato». «La scoperta dei ratti - concludere Poidomani - è solo l'ultimo eclatante segnale di una condizione che, al di là delle nostre segnalazioni, è sotto gli occhi della dirigente di sezione, da cui continuiamo ad attendere risposte concrete».