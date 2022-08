Finito il periodo pre-esercizio durato un mese, le telecamere sono già attive per sanzionare gli accessi irregolari nell'area Ztl del centro storico di Catania. I controlli elettronici nella Zona a traffico limitato, vicino il teatro Massimo Bellini, sono già effettivi. E le prime multe con l'occhio delle telecamere per chi transita senza autorizzazione, sono già scattate.

La zona in cui è consentito l'accesso solo alle auto dei residenti e ai specificatamente autorizzati è delimitata dal seguente perimetro: via Antonino Di Sangiuliano, via Antonio Mancini, via Monsignor Ventimiglia, via Euplio Reina, via della Loggetta, via Santa Maria del Rosario, via Sant’Agata, via Vittorio Emanuele II, via Leonardi, via Valle, via Landolina.

Il servizio di rilascio dei pass di ingresso all’interno dell'area, per gli aventi diritto, avviene esclusivamente mediante procedura online collegandosi alla piattaforma web del sito dell’Amts: https://www.amts.ct.it/rilascio-permessi-laccesso-aree-pedonali-ztl. La rilevazione delle contravvenzioni avviene tramite l’occhio elettronico fissato sui varchi di accesso, per segnalare le auto o le moto irregolarmente in transito o in sosta. Per informazioni si può inviare una mail all’indirizzo ztl@amts.ct.it oppure contattare i numeri telefonici 095.7519367 - 095.7519368.