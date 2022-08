La prefettura di Catania ha disposto il volo aereo sanitario per una bambina di un anno in pericolo di vita. Il trasporto sanitario d’urgenza da Catania a Genova è stato effettuato ieri con l’intervento dell’aeronautica militare per salvare una bimba di poco più di un anno. Ricoverata nelle clinica pediatrica del Policlinico G. Rodolico del capoluogo etneo, la piccola è stata trasferita all'ospedale Gaslini di Genova.