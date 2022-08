Un vasto incendio è in corso a Paternò . Il rogo scoppiato intorno alle 14 in zona Scala vecchia , sta lambendo le abitazioni tra corso Marco Polo e via Lucania . Interessato dalle fiamme un terreno incolto ricco di rifiuti. Le fiamme interessano anche alcune abitazioni in via Unità d'Italia .

Da quando è scoppiato l'incendio, diverse sono state le segnalazioni dei residenti, che hanno atteso l'arrivo dei vigili del fuoco per oltre mezz'ora. L'area è irrespirabile, le persone sono chiuse in casa. Le strade sono invase dal fumo, con poca visibilità per chi le percorre.