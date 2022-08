«Questa struttura è stata tante cose nelle mani alla mafia, ora facciamo in modo di vedere cosa succede se a guidarlo è la cittadinanza ». La proposta arriva dagli attivisti che questa mattina si sono dati appuntamento all'esterno dell'ex discoteca Empire , confiscata a Nuccio Ieni , uomo ritenuto legato al clan Pillera . Il bene, da ormai sette anni, fa parte del patrimonio gestito dall'Agenzia nazionale per i beni confiscati ma non è mai stato assegnato. «Vogliamo evitare che questa struttura come altre venga abbandonata e lasciata in mano ai vandali, per questo chiediamo attenzione sia alla prefettura che alle forze dell'ordine . Noi lanciamo la proposta di ArciGay e di tutte quelle associazioni che vorranno riunirsi - ha dichiarato Matteo Iannitti, attivista dei Siciliani Giovani - Terremo un'assemblea pubblica il 3 settembre da cui verrà fuori un progetto che presenteremo al Comune».

«Questa struttura è stata tante cose nelle mani alla mafia, ora facciamo in modo di vedere cosa succede se a guidarlo è la cittadinanza». La proposta arriva dagli attivisti che questa mattina si sono dati appuntamento all'esterno dell'ex discoteca Empire, confiscata a Nuccio Ieni, uomo ritenuto legato al clan Pillera. Il bene, da ormai sette anni, fa parte del patrimonio gestito dall'Agenzia nazionale per i beni confiscati ma non è mai stato assegnato. «Vogliamo evitare che questa struttura come altre venga abbandonata e lasciata in mano ai vandali, per questo chiediamo attenzione sia alla prefettura che alle forze dell'ordine. Noi lanciamo la proposta di ArciGay e di tutte quelle associazioni che vorranno riunirsi - ha dichiarato Matteo Iannitti, attivista dei Siciliani Giovani - Terremo un'assemblea pubblica il 3 settembre da cui verrà fuori un progetto che presenteremo al Comune».

Le ipotesi in campo sono diverse: da struttura di appoggio al Pride a punto di riferimento per i giovani che vogliono fare musica. Quest'ultima possibilità sembra essere quella preferita dall'amministrazione comunale, che, in seguito alle dimissioni da sindaco di Salvo Pogliese, decadrà nel giro di un paio di settimane per lasciare il posto al commissario straordinario incaricato di traghettare la città verso il voto della prossima primavera. «Quello di farne una casa della musica comunale è una proposta che abbiamo avanzato all'Agenzia dei beni coniscati - ha spiegato l'assessore Michele Cristaldi -. Come ho detto ai ragazzi che si sono oggi riuniti, spero che nei prossimi giorni potremmo vederci e incontrarci per aprire il portone di questo immobile e soprattutto restituirlo alla collettività. La risposta dell'Agenzia potrebbe arrivare a stretto giro».