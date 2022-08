I l Calcio Catania è ammesso in serie D «in sovrannumero». Per i rossazzurri , il cui titolo sportivo è stato assegnato all'imprenditore Ross Pelligra - italiano, di origini siciliane - comincia l'avventura dal torneo Interregionale. A dare l'ufficialità sono stati il presidente della Figc d'intesa con quello della Lega nazionale dilettanti , a condizione che adempia entro il 5 agosto alle prescrizioni previste dal dipartimento per l'iscrizione al campionato. Il Catania, dichiarato fallito nel dicembre scorso mentre giocava in serie C, era stato in esercizio provvisorio fino ad aprile quando il tribunale lo aveva chiuso, inducendo la Figc alla revoca dall'affiliazione.

Dopo aver rilevato il titolo sportivo a giugno, Pelligra e il suo entourage stamane hanno annunciato il neoallenatore Giovanni Ferraro, ex tecnico del Giugliano, vittorioso nel girone G della serie D. «È emozionante allenare una piazza prestigiosa come Catania - ha dichiarato Ferraro - Dobbiamo lavorare con voglia, umiltà e sacrifici, consapevoli di essere in Serie D. Giocheremo nel massimo rispetto di tutte le squadre, ma per vincere».