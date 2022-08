Una folla commossa ha dato l'ultimo saluto a Valentina Giunta, la 32enne trovata esanime in una pozza di sangue la sera del 25 luglio, in via Di Giacomo, nel quartiere San Cristoforo di Catania. Le esequie sono state celebrate dal parroco Alfio Carbonaro, nella chiesa del Villaggio Sant'Agata. «Non siamo qui per dare una spiegazione - ha detto il parroco - Non siamo qui per entrare nel giudizio ma per accompagnare l'anima di Valentina davanti a Dio. Le parole dell'uomo non potranno mai dare conforto a chi ha perso una giovane vita ma è la parola di Dio che ci dà forza, vigore per riprenderci, per ripartire».