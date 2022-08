I resti di almeno una decina di persone sono stati trovati accatastati l'uno sull'altro sotto una botola all'interno dell'eremo di Monte Scalpello, a Castel di Iudica, in provincia di Catania. La scoperta, come riporta La Sicilia, è avvenuta durante i lavori di restauro del luogo di culto. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, i carabinieri e un dirigente dell'Asp di Catania. Del ritrovamento è stata informata la procura della Repubblica di Caltagirone, che ha sequestrato la botola affidandola in custodia al parroco Pietro Mannuca. Accertamenti in corso per stabilire a che epoca risalgano i resti.