Ottocento grammi di marijuana nascosti in un ripostiglio nella soffitta di casa. È quello che i carabinieri di Randazzo hanno trovato nell'appartamento di un 28enne che è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. A insospettire i militari, che hanno deciso di intervenire con una perquisizione domiciliare, è stato il viavai di giovani dall'immobile in via Ventimiglia . Durante le attività info-investigative è emerso che alcuni di loro sarebbero stati abituali consumatori di droga .

Ottocento grammi di marijuana nascosti in un ripostiglio nella soffitta di casa. È quello che i carabinieri di Randazzo hanno trovato nell'appartamento di un 28enne che è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. A insospettire i militari, che hanno deciso di intervenire con una perquisizione domiciliare, è stato il viavai di giovani dall'immobile in via Ventimiglia. Durante le attività info-investigative è emerso che alcuni di loro sarebbero stati abituali consumatori di droga.

Così, dopo alcuni servizi di avvistamento, i carabinieri hanno deciso di intervenire a casa del 28enne. L’uomo, anche se visibilmente preoccupato, non ha opposto alcuna resistenza consentendo di trovare la sostanza stupefacente che era nascosta in un locale adibito a ripostiglio nella soffitta dell’immobile. Successivamente, i militari hanno trovato nella cucina una bustina di plastica con una dose della stessa sostanza stupefacente, una bilancia di precisione, il materiale per il confezionamento delle singole dosi per la vendita al dettaglio e la somma di 335 euro, nella disponibilità della convivente, ritenuta provento dell’attività di spaccio. L’uomo, che è stato subito posto agli arresti domiciliari e poi portato nel carcere catanese di piazza Lanza come disposto dall’autorità giudiziaria durante l’udienza di convalida.