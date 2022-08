«Per Catania oggi non è stato un bel risveglio. Purtroppo, a tarda notte, l’Ars ha respinto l’emendamento del governo regionale, messo a punto dal vicepresidente Gaetano Armao, che assegnava alla nostra città ben 20 milioni di euro per scongiurare l’aumento della Tari e affrontare al meglio l’emergenza rifiuti in città». A dare la notizia è un comunicato del coordinamento provinciale di Forza Italia. I fondi che il capoluogo etneo avrebbe potuto ottenere dalla Regione sarebbero serviti a evitare un rincaro del 18 per cento sulla tassa dei rifiuti che ancora aspetta, ormai da più di un mese, di essere votato in Consiglio comunale.