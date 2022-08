Un ordigno risalente alla Seconda guerra mondiale è stato ritrovato in un terreno in contrada Sferro , nel territorio di Paternò e non lontano da Centuripe, nell'Ennese. La scoperta è stata fatta venerdì scorso dalla ditta che si sta occupando dei lavori sulla linea ferrata, durante alcune operazioni di carotaggio . La bomba, che è attiva e dunque a rischio esplosione, pesa circa 250 chilogrammi e apparterebbe alle forze militari britanniche.

Un ordigno risalente alla Seconda guerra mondiale è stato ritrovato in un terreno in contrada Sferro, nel territorio di Paternò e non lontano da Centuripe, nell'Ennese. La scoperta è stata fatta venerdì scorso dalla ditta che si sta occupando dei lavori sulla linea ferrata, durante alcune operazioni di carotaggio. La bomba, che è attiva e dunque a rischio esplosione, pesa circa 250 chilogrammi e apparterebbe alle forze militari britanniche.

Stamattina un sopralluogo tecnico è stato organizzato nell'area, alla presenza delle forze dell'ordine e dei tecnici del Comune di Paternò. Un ulteriore incontro, stavolta nei locali della prefettura, si terrà lunedì pomeriggio a Catania e servirà a organizzare le operazioni per la messa in sicurezza della zona. Sarà necessario isolare il terreno per un raggio di un chilometro e mezzo. Nei pressi si trovano il villaggio Sferro e due importanti arterie stradali, la 192 e l'autostrada Palermo-Catania. A presidiare la zona, giorno e notte, saranno invece gli agenti della Polfer e i carabinieri della stazione di Paternò.