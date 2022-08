Dovrà scontare in carcere la pena residua di un anno, cinque mesi e sette giorni Riccardo Puglisi. L'uomo, 40enne residente a Mascali, è stato ritenuto responsabile del furto con spaccata avvenuto la notte del 9 gennaio dell'anno scorso in una rivendita di biciclette in piazza Ungheria. In quel caso come ariete fu usato un furgone adibito al trasporto di prodotti alimentari che si trovava in sosta in viale delle Province. Puglisi entrò in azione con altri due complici. La vetrina fu sfondata e furono portate via otto biciclette di elevato valore commerciale, per un totale di 35mila euro. Fondamentali per individuare Puglisi furono anche le immagini di videosorveglianza.